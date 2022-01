Segnalini: “Su fognature largo Somalia e Colli Portuensi con Acea al lavoro 7 giorni su 7”

L’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini – informa in un comunicato il Campidoglio – assieme all’Assessore ai Lavori Pubblici del Municipio II, Paola Rossi ha incontrato lunedì scorso Acea Ato 2 per verificare tempi e modalità di intervento per i lavori di ripristino delle fognature che la società sta eseguendo in Largo Somalia.

Il cronoprogramma prevede che, a conclusione degli interventi di spostamento dei sottoservizi zona Largo Somalia, da febbraio a luglio prossimo venga realizzata la prima fase che comprende il posizionamento delle palificate e le opere in corrispondenza di Largo Somalia fino a via Ruggero Leoncavallo e, da luglio a ottobre, la seconda fase, con parziale riapertura di Viale Somalia.

Ad Acea, inoltre, per accelerare i lavori e per non arrecare disagi eccessivi alla cittadinanza, è stato chiesto di lavorare 7 giorni su 7 e in orario notturno.

Nel caso di ulteriori e analoghi interventi la società dovrà rapportarsi costantemente con il territorio anche nella fase preliminare ai lavori veri e propri, concordando soluzioni che siano il meno possibile impattanti sui residenti e per le attività legate al commercio.

I lavori di spostamento dei sottoservizi, che sarebbero dovuti iniziare mercoledì 26 gennaio, sono stati anticipati al 24. E’ stato anche istituito un tavolo permanente Municipio-Acea per verificare ogni settimana l’avanzamento dei lavori.

“L’incontro tra il Simu e Acea su largo Somalia – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini – è stato anche l’occasione per verificare lo stato degli interventi di riparazione del collettore fognario in via dei Colli Portuensi: il primo tratto è stato già riparato e, anche in questo caso, Acea ha dato disponibilità a lavorare 7 giorni su 7.

La riparazione del secondo tratto (via dei Colli Portuensi angolo Circ.ne Gianicolense), è invece in corso, con la realizzazione di una micropalificata.

Acea – conclude l’Assessore – completerà in settimana lo spostamento dei sottoservizi e nella prossima avvierà il posizionamento della palificata. I lavori termineranno il prossimo 15 aprile, ma la società è disponibile ad individuare, fin da subito, ogni eventuale soluzione, in accordo con il Municipio, utile a migliorare la viabilità”.