Segre: Rocca, auguri a senatrice, grati per generosità e passione con cui serve istituzioni

«Nel giorno del suo compleanno, desidero rivolgere i migliori auguri alla senatrice a vita Liliana Segre. Le siamo tutti grati per la generosità e la passione con cui serve le istituzioni repubblicane, forte di una vita spesa per la testimonianza alle giovani generazioni di un orrore assoluto, affinché non si ripeta mai più».

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙