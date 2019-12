Venerdì 6 Dicembre 2019 alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare di via G. Perlasca, 39 insieme a professionalità della psicologia e associazioni vicine ai giovani che hanno bisogno di ausilio e di sostegno, verrà presentato agli istituti scolastici ed alle Associazioni Sportive del territorio il progetto “Sei in gioco o in fuorigioco? – Ethical Scuola”, campagna di prevenzione sul Bullismo, Cyberbullismo e Disagio Giovanile.

Il progetto nasce da un’iniziativa di GS Flames Gold ed è organizzato, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il doping, il Coni, il MIUR, l’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la Federazione Italiana Rugby , la Federazione Italiana Hockey e Associazioni di Settore.

Locandina