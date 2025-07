Selfie, armi e champagne: ecco la criminalità capitolina 2.0

Una bottiglia di champagne sul cofano di un’auto sportiva, una pistola d’oro esibita come fosse un trofeo, mazzette di banconote sventolate davanti alla fotocamera. Non è un videoclip patinato, ma la nuova estetica criminale che dilaga sui social, direttamente dalla Capitale.

La mala romana ha cambiato linguaggio. Se una volta buona parte di essa si muoveva nell’ombra, oggi alcuni cercano i riflettori. TikTok e Instagram non sono più solo svago: sono la vetrina del potere, il palcoscenico della nuova gerarchia. Giovani spacciatori, ladri e capi piazza diventano influencer del crimine, un contenuto virale alla volta.

Ogni post è una dichiarazione: denaro facile, lusso sfrenato, sfide in codice tra bande rivali. Le storie non si raccontano più nei bar, ma in diretta social, con filtri saturi e musica trap in sottofondo. La cultura della strada si reinventa, diventa immagine, tendenza, mito.

Per le forze dell’ordine, è un campo di battaglia inedito. Dietro l’ostentazione si celano nuove strategie, nuove alleanze, nuovi reclutamenti. Roma si guarda allo specchio digitale, e ciò che riflette non è solo vanità: è il crimine che evolve, senza più nascondersi.

