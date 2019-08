Seminario su “Piano caldo 2019 a tutela della salute degli anziani del territorio”

Ieri, 28 agosto 2019, presso il Centro di Assistenza Sociale di FARMACAP comunale in V.le della Primavera a Roma Centocelle si è tenuto il seminario “piano caldo 2019 a tutela della salute degli anziani del territorio”.

Sono intervenuti medici (come difendersi dal caldo, conservazione ed uso dei medicali etc).Inoltre sono intervenuti i rappresentanti dei Carabinieri della stazione di Centocelle (come difendersi dai truffatori e dai ladri ed hanno distribuito materiale informativo e raccomandato di chiamare sempre in situazioni di sospetti ed emergenziali il 112)

Infine in chiusura è intervenuto il sottoscritto in rappresentanza dei Centri Sociali Anziani e di Federconsumatori (spiegando l’importanza dei Centri Anziani per combattere la solitudine e che vivere insieme allunga la vita e fare attività motorie, tipo ginnastica dolce, ballo ed ascolto della musica e gioco a carte aiutano lo spirito, il corpo e la mente.

Inoltre ho elencato alcuni consigli per evitare truffe telefoniche e contratti anche di utenze energia e gas “carpiti” attraverso i nostri dati sensibili forniti a sconosciuti etc etc).

Alla fine brindisi e un rinfresco, offerti da Farmacap, insieme ai numerosi anziani presenti a: “Cento di questi giorni”

Umberto De Felice