Sequestrato box della droga: cocaina, hashish e attrezzature da spaccio

Un’indagine lampo, condotta con abilità e intuito investigativo, ha portato gli agenti del commissariato Appio Nuovo a sferrare un colpo importante al traffico di sostanze stupefacenti a Roma.

Un 32enne italiano è stato arrestato e un 21enne denunciato a piede libero, in un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 6 chili di hashish e diverse decine di grammi di cocaina, nascosti in un box segreto.

L’inizio dell’indagine: un controllo di routine

Tutto è iniziato quando una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato un’autovettura con a bordo due giovani, il 21enne alla guida e un passeggero.

Nonostante l’Alt intimato dagli agenti, il conducente ha tentato una fuga rocambolesca in retromarcia, tamponando il veicolo che li seguiva. La situazione è rapidamente degenerata, ma i poliziotti sono riusciti a bloccare i due uomini, procedendo a un controllo accurato.

Durante l’ispezione dell’auto, oltre a una somma di denaro considerevole, è stato trovato un mazzo di chiavi con l’insolita etichetta “BOX 16”.

Sebbene a una prima analisi potesse sembrare un elemento di poco conto, l’oggetto ha subito destato sospetti, aprendo una nuova pista investigativa.

Un box e molti interrogativi:

La scoperta del mazzo di chiavi ha spinto gli agenti a indagare ulteriormente, conducendoli all’individuazione del misterioso box. All’interno, attraverso un’osservazione discreta, è stato possibile notare un frigorifero – spesso utilizzato per conservare droga, in particolare hashish – insieme a un grosso trolley, una macchina per il sottovuoto e buste per il confezionamento.

Mentre la sorveglianza sul luogo continuava, un uomo, successivamente identificato come un 32enne italiano, è stato visto avvicinarsi al box in compagnia della figlia minorenne. Resosi conto della presenza dei poliziotti, l’uomo ha cercato di allontanarsi in fretta, ma è stato fermato poco dopo.

La confessione e i sequestri:

Bloccato dagli agenti, il 32enne, visibilmente agitato, ha ammesso di detenere droga. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di 32 grammi di cocaina e 191 grammi di hashish, oltre a un altro mazzo di chiavi identico a quello sequestrato in precedenza al 21enne.

L’accesso al box ha confermato i sospetti: all’interno si trovavano 40 grammi di cocaina e oltre 6 chili di hashish, confezionati in panetti recanti i loghi di noti marchi di cioccolata, un sistema spesso usato per sviare i controlli. Inoltre, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e tutto il necessario per il confezionamento.

L’arresto:

Il 32enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 21enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, riconoscendo la gravità dei fatti e il rischio legato alla diffusione di sostanze stupefacenti.

