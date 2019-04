Serata Giuseppe Verdi il 30 aprile 2019 al Circolo La Traccia

L’attrice Loredana Martinez ed il professor Antonio Perelli saranno i relatori del martedì letterario del 30 aprile 2019, presso il circolo culturale La Traccia in via Tor de’ Schiavi 222 a Centocelle..

Argomento del suddetto martedì sarà la vita e le opere di Giuseppe Verdi.

Il grande compositore ha vissuto quasi per intero l’ottocento essendo nato a Le Roncole il 10 ottobre 1813 e morto a Milano il 27 gennaio 1901. Con la sua musica infiammò i cuori degli Italiani ai valori ed allo spirito risorgimentale: Viva Verdi ( cioè l’acronimo di Viva Vittorio Emanuele re d’Italia ) lo si poteva leggere dappertutto.. Gli ultimi giorni di vita a Milano, i milanesi fasciarono gli zoccoli dei cavalli affinché non disturbassero il riposo del grande Maestro. Un mese dopo la sua morte, a Milano fu organizzata una processione alla quale partecipò una folla sterminata; in testa al corteo il coro di 820 voci, diretto da Arturo Toscanini intonò il ” Va, pensiero ” del Nabuccodonosor.