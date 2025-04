Sergio Mattarella dimesso dall’ospedale, è al Quirinale

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha lasciato l’ospedale Santo Spirito questa mattina poco prima delle 9 a bordo dell’auto presidenziale ed è rientrato al Quirinale. Il presidente è stato operato martedì sera intorno alle 20 per l’impianto di un pacemaker.

Nessuna emergenza, come comunicato da subito, ma un intervento programmato tanto che Il presidente della Repubblica, prima di andare al Santo Spirito ha svolto le normali attività, fino all’incontro nel tardo pomeriggio con il primo ministro del Montenegro, Milojko Spajic.

