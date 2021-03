“Con Paoletti se ne va un pezzo del Quarticciolo” questa frase rimbalza su Facebook come un tam tam tra le persone che vivono o hanno vissuto nel quartiere popolare tra la Prenestina e viale Palmiro Togliatti.

Il 24 marzo 2021 sarà una brutta data per la zona, Sergio era molto conosciuto perché tanto si era battuto nella sua vita per il bene delle persone che hanno vissuto nel quadrilatero Prenestina, Togliatti, via Trani e via dell’Incoronata/via Locorotondo.

Ne sono una prova anche i 25 articoli (ora purtroppo 26) dove Sergio Paoletti viene citato nel nostro sito dal 2005 ad oggi (ma ce ne sono molti altri negli Abitare A dal 1987 al 2005).

Era nato a Roma il 20 settembre 1942. Appena avremo notizia dei suoi funerali aggiorneremo l’articolo.

Di seguito alcune testimonianze di affetto nei suoi confronti.

Con la scomparsa di Sergio Paoletti se ne va un pezzo di Quarticciolo. Ciao Amico da sempre riposa in pace. Elvio Un caro amico, ci conoscevamo e ci rispettavamo da circa 50 anni. Umberto Condoglianze alla famiglia Paoletti. Edo (nella foto un vecchio libretto per conservare le foto marchiato dal negozio che Sergio aveva in via Manfredonia) Brutta notizia e venuto a mancare un Amico, una persona che ha fatto tanto e si è battuta tanto per il QUARTIERE. R.I.P. Pino Scherzosamente lo chiamavo Sindaco perché nel bene o nel male si è sempre prodigato per il nostro quartiere e la sua verve politica era rinomata è risaputa.

A volte amato

a volte odiato…

ma io conserverò sempre nel cuore il ricordo di un grande uomo e padre con cui ho vissuto dei bei momenti che rimarranno dolci ricordi.

Addio Sergio Marco Oggi ci ha lasciato un uomo gentile, generoso, disponibile, sempre pronto ad aiutare tutti, un grandissimo uomo. Orgoglioso di essere tuo nipote, sarai sempre presente nel nostro cuore. Ciao zio Sergio Francesco