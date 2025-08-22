“Servi del potere morirete”: minacce di morte al quotidiano Il Tempo

“Servi del potere morirete”. È uno dei passaggi più inquietanti contenuti nella lettera recapitata ieri alla redazione de Il Tempo, indirizzata all’editore Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone.

Una missiva carica di insulti e minacce di morte, firmata con la classica “A” cerchiata, emblema dell’area anarchica.

La notizia, resa nota prima dal sito del quotidiano e poi sull’edizione cartacea con un articolo di Giulia Sorrentino, arriva in una giornata simbolica: quella dello sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano, occupato da oltre trent’anni. Una coincidenza che non è passata inosservata.

“Ricevere una lettera di minacce di stampo anarchico proprio nel giorno dello sgombero del Leoncavallo – ha commentato Cerno – non ci fa paura. È la prova che battersi per la libertà e la democrazia ti porta anche a farti dei nemici, ma dimostra che sei sulla strada giusta”.

Parole di ferma condanna anche da Capezzone, che attraverso i suoi profili social ha replicato: “Non ci faremo intimidire né da qualche violento né da qualche vigliacco”.

Il caso è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno analizzando la lettera per risalire agli autori. Una vicenda che riaccende i riflettori sul clima di tensione che talvolta investe il mondo dell’informazione e che, come sottolineano i vertici del quotidiano, non fermerà il lavoro della redazione.

