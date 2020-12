Servizio Civile a Roma Capitale, ecco il bando 2020

Pubblicato il nuovo bando per i giovani che intendano svolgere il Servizio Civile Nazionale per la città di Roma, sotto le insegne del Campidoglio. La scadenza per fare domanda è fissata alle ore 14.00 dell’8 febbraio 2021.

Per essere ammessi alla selezione occorre, in sintesi: essere cittadini italiani (o di altro paese UE o anche non comunitario, purché il candidato soggiorni regolarmente in Italia); avere tra i 18 e i 28 anni (estensibili a 29 in alcuni casi); fedina penale pulita (con alcune specificazioni, vedere il link in fondo alla notizia).

Domande aperte anche a chi aveva avviato il servizio civile ma l’ha dovuto interrompere per emergenza Covid (o altre cause), a chi ha già svolto il servizio in ambito regionale o anche europeo e alle ragazze che l’hanno dovuto interrompere per gravidanza o maternità. Per i dettagli, come per alcune specifiche cause di esclusione, rimandiamo sempre al link in fondo alla notizia.

Il Servizio Civile dura 12 mesi, prevede 25 ore settimanali d’impegno e viene rimborsato con 439,50 euro al mese.

I progetti riguardano questi quattro ambiti: uso e consumo del suolo e tutela del territorio. Attività di protezione civile. Punti Roma Facile e “scuola diffusa”. Giovani e innovazione in biblioteca.

Qui tutte le informazioni