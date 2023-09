Servizio Civile Universale Digitale, il Bando per l’anno 2023/2024

È pubblicato il Bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio Civile Digitale.

In particolare, Roma Capitale ha visto l’approvazione di 5 progetti:

Progetto @digitalizzandoimparo per 6 operatori volontari

Progetto Basta un click@ per 6 operatori volontari

Progetto ANZIANI 2.0 per 4 operatori volontari

Progetto I SERVIZI ANAGRAFICI IN UN CLICK per 30 operatori volontari

Progetto SPORTELLO POLIFUNZIONALE AL CITTADINO per 6 operatori volontari

Tutti progetti fanno parte del Programma: “Nuovi percorsi digitali a Roma Capitale” e rispondono agli obiettivi dell’Agenda 2030, “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti” , “Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.

In particolare, l’ambito di azione punta al rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni.

Sono invitati a partecipare i ragazzi tra i 18 e i 28 anni (non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda) che vogliono mettersi a disposizione della comunità e contemporaneamente acquisire competenze professionali e relazionali. L’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e assicura un’autonomia economica attraverso un rimborso spese di 507,30 euro mensili.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL) , raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone e accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di livello di sicurezza 2. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 28 settembre 2023.

L’Ufficio del Servizio Civile di Roma Capitale è disponibile ad offrire una consulenza di orientamento in relazione alla scelta del progetto. Per accedere alla consulenza occorre inviare un’e-mail all’indirizzo serviziocivile@comune.roma.it. Tutte le informazioni sono reperibili qui.

“I progetti del Servizio Civile Digitale rappresentano per i giovani un’occasione importante per realizzare un percorso di crescita non solo professionale ma anche umano. Oltre a migliorare le competenze in ambito digitale e lavorativo in genere – ha dichiarato il Delegato del Sindaco alle Politiche Giovanili Lorenzo Marinone – i giovani aiuteranno le persone in difficoltà ad utilizzare i servizi digitali messi a disposizione dell’Amministrazione. E’ un ruolo importante di cittadinanza attiva che mira a garantire parità di accesso ai servizi digitali e che contribuisce a rendere la nostra comunità sempre più solidale ed inclusiva”.

Ogni informazione nelle pagine del Servizio Civile di Roma Capitale.