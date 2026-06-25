Settebagni, travolta da un tir sul Gra mentre era in scooter: muore una giovane motociclista

Un nuovo, drammatico tributo di sangue sulle strade della Capitale. Una giovane donna ha perso la vita nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 giugno 2026, in seguito a un terribile incidente stradale consumatosi lungo il Grande Raccordo Anulare.

Lo schianto, che non ha lasciato scampo alla vittima, è avvenuto a ridosso della mezzanotte nel tratto nord dell’anello autostradale, a pochi metri dallo svincolo di Settebagni.

La donna viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrata violentemente con un autoarticolato che procedeva nella stessa direzione di marcia. Un impatto devastante che ha disarcionato la motociclista, scaraventandola sull’asfalto.

Inutili i soccorsi: il decesso sul colpo

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente grazie alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio.

Nel giro di pochi minuti sono confluiti sul posto le ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale.

I sanitari hanno tentato a lungo ogni possibile manovra di rianimazione, ma la gravità dei traumi riportati nell’impatto con il mezzo pesante si è rivelata fatale. I medici non hanno potuto fare altro che arrendersi e constatare il decesso della giovane.

Indagini sulla dinamica e test di rito sul conducente del tir

Gli agenti della Polizia Stradale hanno isolato la carreggiata e condotto i rilievi scientifici per ricostruire la traiettoria dei due mezzi prima del contatto.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro giudiziario su disposizione dell’autorità giudiziaria, un atto necessario per effettuare le successive perizie tecniche.

Come da prassi nei casi di omicidio stradale, il conducente del tir è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. I risultati degli esami di laboratorio saranno fondamentali per definire le responsabilità penali del guidatore.

La tragedia ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità del Raccordo. Il traffico è rimasto completamente paralizzato per oltre un’ora in prossimità dello svincolo di Settebagni, costringendo decine di automobilisti in coda nel cuore della notte mentre i soccorritori completavano le operazioni di rimozione della salma e di messa in sicurezza della carreggiata.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito alle fasi immediatamente successive al drammatico impatto per aggiungere dettagli utili all’inchiesta.

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