Settecamini: firmato il contratto per la nuova caserma dei carabinieri ai Casali del Tecnopolo

Un passo decisivo per il ripristino di una presenza costante e capillare delle forze dell’ordine nel quadrante nord-est della Capitale.

È stato ufficialmente siglato il contratto di comodato d’uso che permetterà l’allestimento e l’apertura della nuova Caserma dei Carabinieri nei locali dei Casali del Tecnopolo, in via Ardito Desio.

L’operazione chiude un iter complesso e atteso da tempo dai residenti e dalle realtà di quartiere, che da anni chiedevano il ritorno di un presidio di prossimità per contrastare episodi di degrado e microcriminalità.

La tabella di marcia: cantieri a settembre e consegna a inizio 2027

La formalizzazione della concessione degli spazi apre la strada alla fase operativa e all’adeguamento logistico della struttura, progettata per ospitare gli uffici e gli alloggi dei militari dell’Arma.

Avvio dei lavori: il via al cantiere per la ristrutturazione e il condizionamento funzionale degli ambienti è fissato per il mese di settembre;

Termine delle opere: secondo il cronoprogramma concordato, gli interventi si concluderanno indicativamente entro gennaio 2027;

Operatività: al completamento delle lavorazioni, la caserma diventerà il punto di riferimento strategico per la sicurezza dell’area Tiburtina-Tecnopolo e delle zone adiacenti.

La nota del IV Municipio: “Un impegno mantenuto con i cittadini”

Soddisfazione è stata espressa dai vertici di via Tiburtina per il ruolo di mediazione istituzionale svolto dall’amministrazione locale nel facilitare il raggiungimento dell’intesa.

“Con la firma del contratto di comodato raggiungiamo un risultato atteso da anni e fortemente voluto dal IV Municipio. Abbiamo lavorato con determinazione per individuare una soluzione concreta che consentisse di riportare un presidio dei Carabinieri vicino ai cittadini, restituendo sicurezza e presenza sul territorio. Oggi possiamo dire di aver mantenuto un impegno assunto con la comunità.

Questa operazione dimostra come, anche di fronte all’assenza di interventi da parte del Governo, le istituzioni territoriali possano assumersi la responsabilità di costruire le condizioni necessarie per dare risposte ai cittadini. Il IV Municipio continua a distinguersi per operatività e attenzione concreta ai bisogni delle persone; continueremo a lavorare affinché il diritto alla sicurezza sia garantito in ogni quartiere. Massimiliano Umberti, Presidente del IV Municipio.

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