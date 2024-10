Sferra uno schiaffo e si ribella all’arresto: 43enne fermato dai Carabinieri

Un episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi a Gorga, dove un uomo di 43 anni, residente nella provincia di Roma, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Gavignano e Segni. L’uomo è gravemente indiziato di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112: di fronte a un’attività commerciale in via San Marino, il 43enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito senza motivo un avventore, colpendolo con uno schiaffo al volto.

All’arrivo dei militari, l’uomo inizialmente sembrava collaborativo e calmo. Tuttavia, durante le operazioni di identificazione, la situazione è degenerata: nel tentativo di sfuggire al controllo, l’aggressore ha reagito con violenza, costringendo i Carabinieri a intervenire con decisione.

Nonostante la sua resistenza, i militari sono riusciti a immobilizzarlo, riportando però lievi ferite durante la colluttazione.

A seguito dell’arresto, il 43enne è stato condotto davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Velletri, che ha convalidato l’arresto. Il giudice ha emesso una condanna a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.

