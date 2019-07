Sfida Capitale: “Fratelli d’Italia lancia incontri tematici”

“Fratelli d’Italia ha organizzato alcuni tavoli tematici su vari settori della vita sociale e politica della comunità romana, tra cui quello relativo alla “Solidarietà Capitale: l’abbraccio della città”, un tema molto complesso che racchiude diverse tematiche relative soprattutto al sociale.

“Questi incontri sono organizzati per oggi dalle 16.00 alle 20.00, presso l’Hotel Universo in via Principe Amedeo 5, dove ci sarà un confronto con le categorie e le associazioni di settore per presentare delle alternative concrete per amministrare la città, tramite una prima fase di confronto e partecipazione, che sfocerà in maggiori approfondimenti subito dopo l’estate in modo da impostare un programma per la città, purtroppo allo sbando dopo la fallimentare gestione Marino ed il disastro della Raggi e del M5s. Nello specifico nel settore che verte sul sociale, tra le tante problematiche si focalizzerà l’attenzione sulle politiche abitative, sulla terza età e sul mondo della disabilità, universi per cui deve essere fatto ancora molto a livello di società”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale per le Politiche Sociali.