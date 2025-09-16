Sgominata banda di sfruttatori: 11 arresti tra prostituzione, droga e violenza

Una vera e propria holding del crimine, gestita da cittadini colombiani, che univa prostituzione, spaccio e violenze psicologiche.

È quanto hanno ricostruito i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura di Roma (dipartimento “Criminalità diffusa e grave”).

Il blitz ha portato all’esecuzione di un decreto di fermo per 11 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento transnazionale, induzione e sfruttamento della prostituzione, oltre che spaccio di stupefacenti.

“Don Carlos” e le “matrone”: la cupola del clan

Secondo gli inquirenti, al vertice dell’organizzazione c’era un uomo conosciuto come “Don Carlos”, affiancato dalla moglie e dalla cognata, descritte come le “matrone” del gruppo.

Attorno a loro, una rete collaudata di autisti, accompagnatori e protettori, gestita da una centrale operativa attiva 24 ore su 24 che organizzava ogni dettaglio: dagli appuntamenti con i clienti al trasferimento delle giovani in hotel, ville e appartamenti di lusso, anche fuori regione.

Il reclutamento e la trappola del debito

Dalla Colombia arrivavano giovanissime ragazze, illuse con promesse di guadagni facili. Una volta in Italia, venivano subito avviate alla prostituzione, costrette a “ripagare” i costi di viaggio, vitto e alloggio nelle cosiddette “case-dormitorio” sparse nel quadrante est di Roma.

Le donne non solo offrivano prestazioni sessuali, ma erano anche spinte a vendere cocaina e “tusi”, la cosiddetta “cocaina rosa”, ai clienti che lo chiedevano.

Ogni incontro doveva essere rendicontato al dominus: i pagamenti arrivavano direttamente sul suo Iban e le ragazze non potevano lasciare il cliente fino alla conferma del bonifico da parte del centralino.

Regole ferree e addestramento al silenzio

Le regole erano feroci: in caso di controllo delle forze dell’ordine, le giovani dovevano ingoiare subito la droga, soprannominata “Fiesta”, e mai rivelare il loro domicilio o le ragioni della permanenza in Italia.

L’organizzazione, inoltre, garantiva assistenza legale in caso di arresto e gestiva persino i turni di lavoro e riposo, aggiornando settimanalmente le foto delle ragazze sui siti di incontri.

Droga, contanti e libri contabili: i sequestri

Le indagini, durate da aprile ad agosto, avevano già portato a 3 arresti in flagranza e 5 denunce, con il sequestro di marijuana, cocaina e cocaina rosa. Nel blitz finale i Carabinieri hanno trovato e sequestrato:

19 g di cocaina

20 g di cocaina rosa

112 g di marijuana

4,5 g di MDMA

7 bilancini e materiale da confezionamento

oltre 19.600 euro in contanti, più 2.659 dollari e 30 sterline

presunti libri contabili del clan

Durante le perquisizioni sono state individuate una decina di ragazze colombiane e vario materiale riconducibile all’attività di prostituzione.

Le misure cautelari

I fermati sono stati tradotti nei carceri di Regina Coeli e Rebibbia; la moglie di Don Carlos, invece, è stata rintracciata a Torre del Greco, in compagnia di tre giovani prostitute, e condotta al carcere di Napoli-Secondigliano.

I GIP di Roma, Tivoli e Torre Annunziata hanno convalidato i fermi, emettendo ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti, tranne una donna – madre di un bambino piccolo – che sconterà gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

