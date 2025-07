Sharing, si cambia marcia: parte il Bonus Mobilità per chi viaggia con Metrebus

C’è chi inizia la giornata prendendo la metro e chi la finisce su un monopattino. A Roma, la mobilità è sempre più fluida, sostenibile e — ora anche — incentivata.

Da giovedì 17 luglio, infatti, parte il Bonus Sharing, una misura concreta per tutti gli abbonati Metrebus (mensili e annuali) pensata per rendere la sharing mobility non solo più accessibile, ma anche conveniente.

Un voucher, un’opportunità: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lazio hanno messo sul piatto 5 milioni di euro per incoraggiare l’intermodalità, rendendo la città più smart e green. Ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Un buono, due formule: mensile e annuale

Il Bonus Sharing si rivolge a chi possiede un abbonamento Metrebus Zona A, e si declina in due versioni:

Abbonati mensili: riceveranno un voucher da 35 euro da spendere per noleggiare monopattini e biciclette elettriche tramite le app di Bird, Dott e Lime. Il credito ha validità 30 giorni dalla data di attivazione.

Abbonati annuali: per loro il voucher sale a 100 euro, utilizzabile per i servizi di car sharing (in arrivo a breve, con l’adesione degli operatori attivi su Roma). Già oggi, gli abbonati annuali possono usufruire gratuitamente dei servizi di sharing di monopattini e bike.

Come ottenere il voucher

Basta accedere all’app del proprio operatore di sharing preferito e inserire:

Il numero dell’abbonamento Metrebus

Il proprio codice fiscale

Se i requisiti vengono verificati positivamente, il credito comparirà direttamente sull’app. Il termine ultimo per l’utilizzo dei voucher è il 31 dicembre 2025.

Un passo avanti per una città più sostenibile

“Partono degli incentivi molto importanti — ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè — che daranno un’ulteriore spinta alla sharing mobility, già rivoluzionata grazie alle nuove regole. Vogliamo un trasporto pubblico davvero intermodale, capillare, ordinato e accessibile. Questo bonus è un altro passo in quella direzione“.

