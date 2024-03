Shock a Ostia, uomo trovato impiccato in casa di un’amica

Tragedia sul litorale Romano. Un uomo è stato trovato impiccato in un appartamento ad Ostia. A fare la macabra scoperta la donna che lo ospitava nell’appartamento in corso Duca di Genova. Rientrata da alcune commissioni e non sentendo l’ospite si è recata nella stanza che gli aveva messo a disposizione scoprendo il cadavere. Immediata la chiamata al 112 per chiedere aiuto, ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo un 56enne di nazionalità polacca, non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostia e la polizia scientifica per le indagini del caso. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia.

La tragedia si è compiuta nella serata di ieri Domenica 3 Marzo 2024, quando l’uomo era solo in casa. La proprietaria dell’appartamento una donna di nazionalità polacca ha scoperto il corpo senza vita tornando nell’appartamento intorno alle 19.30. Secondo quanto si apprende l’uomo è stato trovato nella stanza dove era ospite della connazionale.

