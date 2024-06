Shock nel mondo della Moda: arrestato proprietario di Agenzia per violenza sessuale

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma con l’accusa di violenza sessuale, un’accusa che getta luce su un inquietante scenario di abusi nel mondo della moda e dello spettacolo.

Il fermo, che ha comportato la custodia in carcere, è stato eseguito nei confronti di un cittadino fiorentino, titolare di un’agenzia di casting con sede a Firenze.

L’operazione ha avuto origine da un’indagine avviata a gennaio, in seguito alla denuncia di una giovane modella presentata presso la caserma di via In Selci a Roma.

I militari, nel corso delle investigazioni, hanno raccolto prove schiaccianti che hanno rafforzato le accuse mosse dalla ragazza.

Secondo la testimonianza dettagliata fornita dalla modella, il titolare dell’agenzia avrebbe sfruttato le sue ambizioni e il desiderio di emergere nel mondo della moda.

Sotto il pretesto di realizzare un book fotografico, essenziale per la sua carriera, l’uomo avrebbe orchestrato una serie di situazioni per trovarsi da solo con lei.

Una volta isolata, avrebbe abusato della sua posizione di potere, esercitando una forte pressione psicologica sulla giovane.

Questo, unito a una serie di gesti repentini e subdoli, avrebbe creato un clima di intimidazione e coercizione, costringendo la modella a compiere e subire atti sessuali contro la sua volontà, nonostante i suoi ripetuti e chiari rifiuti.

Il provvedimento di custodia cautelare è stato notificato su delega della Procura della Repubblica di Roma, direttamente a Firenze con l’ausilio dei carabinieri locali.

L’arresto è avvenuto in un contesto di tensione, poiché l’uomo era già sotto indagine per altre denunce analoghe presentate da altre aspiranti modelle.

Queste accuse precedenti dipingono un quadro di comportamenti sistematici e predatori da parte del titolare dell’agenzia. L’uomo è stato quindi condotto nel carcere di Firenze Sollicciano, dove attenderà ulteriori sviluppi legali.

