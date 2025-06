Shopping di lusso… a costo zero: donna arrestata con refurtiva da 7.000 euro in pieno centro

Passeggiava tra le boutique di Piazza di Spagna come una normale cliente, ma dietro quell’aria distratta si nascondeva un piano preciso. Una donna di 27 anni, cittadina peruviana, è stata fermamente sospettata e poi denunciata per furto dai caschi bianchi del I Gruppo “Centro Storico” della Polizia Locale, dopo aver cercato di lasciare un noto negozio di alta moda con una borsa schermata piena di merce rubata.

L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, quando una dipendente del negozio, insospettita dai movimenti della cliente, ha provato a bloccarla all’uscita. Dopo il primo tentativo andato a vuoto, ha allertato una pattuglia in servizio nella zona, che è intervenuta immediatamente.

Gli agenti hanno individuato la donna ancora nei pressi dell’attività e, durante i controlli, hanno scoperto la borsa modificata, utilizzata per eludere i sistemi antitaccheggio. Al suo interno, accessori di noti brand di lusso: borse, occhiali, cinture, per un valore complessivo superiore ai 7.000 euro.

La 27enne è stata condotta presso gli uffici della Polizia Locale in via della Greca, dove sono stati effettuati gli accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale. Al termine delle verifiche, per la giovane è scattata la denuncia per furto aggravato.

