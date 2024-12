Shopping di lusso con banconote false da 500 euro: arrestato un 64enne bulgaro

Nella mattinata del 5 dicembre, i militari del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 64 anni, cittadino bulgaro, accusato di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di banconote contraffatte.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico internazionale di denaro falso.

Indagini tra Campo Marzio e Trinità dei Monti:

L’intervento è nato in seguito alle numerose segnalazioni di banconote false da 500 euro da parte di commercianti e filiali bancarie nel cuore di Roma, in aree frequentatissime come Campo Marzio e Trinità dei Monti.

Gli spacciatori acquistavano merce di lusso – tra cui abbigliamento e profumi – utilizzando banconote false di qualità talmente alta da superare in alcuni casi i dispositivi di controllo elettronico dei negozi.

La Banca d’Italia aveva già lanciato l’allarme su questa pericolosa tipologia di contraffazione, diffusa non solo in Italia ma anche in altre nazioni europee.

Per fronteggiare la situazione, sono stati intensificati i controlli sul territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, con un focus particolare sulle zone commerciali durante lo shopping pre-natalizio.

L’arresto nei pressi di Termini:

Le serrate attività investigative hanno permesso di identificare il sospettato, localizzandolo in una struttura ricettiva vicino alla Stazione Termini.

La perquisizione, effettuata il 5 dicembre, ha portato al sequestro di:

33 banconote false da 500 euro, pronte per essere spese;

Capi di abbigliamento, accessori e profumi griffati, per un valore complessivo di circa 4.000 euro;

5.725 euro in contanti, in banconote di vari tagli, ritenute provento dell’attività illecita.

Secondo le indagini, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avrebbe approfittato della confusione legata alla corsa agli acquisti natalizi per portare avanti il suo piano criminale.

Gli oggetti di lusso comprati con le banconote false erano destinati al mercato nero in Bulgaria.

Convalida dell’arresto e custodia in carcere:

Il 7 dicembre, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, evidenziando i gravi indizi di colpevolezza e la necessità di applicare la misura cautelare della custodia in carcere.

