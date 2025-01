Shopping gratis finito male: 21enne bloccato dopo la fuga dalla Rinascente

Voleva concedersi una sessione di shopping senza mettere mano al portafoglio, ma il suo piano è crollato in pochi istanti. È successo alla Rinascente di via del Tritone, in pieno centro città.

Protagonista della vicenda un 21enne di origine peruviana, che ha tentato un furto con un metodo tanto semplice quanto sfrontato.

Il giovane, deciso a farla franca, ha rimosso con cura le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento per aggirare i controlli elettronici.

Dopo essersi guardato attorno, convinto di non destare sospetti, ha imboccato l’uscita a passo svelto.

Ma la sua fuga non è passata inosservata: un addetto alla sicurezza del grande magazzino si è immediatamente messo sulle sue tracce.

La scena non è sfuggita nemmeno ai carabinieri della stazione di Roma Vittorio Veneto, che in quel momento stavano pattugliando la zona.

Notato il fuggi-fuggi, i militari si sono lanciati all’inseguimento del ladro. La corsa è durata poco: il 21enne è stato fermato e bloccato a breve distanza dal negozio.

La refurtiva, recuperata e ancora intatta, è stata prontamente restituita alla Rinascente, mentre il giovane è stato accompagnato in caserma.

Qui è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato ed è ora in attesa dell’udienza di convalida.

L’intervento tempestivo ha permesso di sventare un tentativo di furto in una delle vie più frequentate del centro di Roma.

