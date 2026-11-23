Notte di tensione nel cuore del quartiere ebraico della Capitale, dove un uomo in preda ai fumi dell’alcol ha preso di mira un simbolo esposto sulla facciata di uno storico circolo per poi devastare gli arredi esterni di un esercizio commerciale adiacente.

L’episodio si è verificato nelle ore notturne in piazza delle Cinque Scole, proprio all’esterno della sede del Circolo dei Ragazzi del ’48: secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, un trentacinquenne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione alcolica, si è arrampicato lungo il prospetto dell’edificio tentando di rimuovere la bandiera israeliana collocata sulla parete.

L’uomo è riuscito a lacerare parzialmente il drappo senza però riuscire a strapparlo completamente dal sostegno; una volta tornato a terra, ha sfogato la propria foga contro ombrelloni e piante appartenenti a un’attività commerciale limitrofa, provocandone il danneggiamento.

L’intervento dell’Arma e il precedente ravvicinato ai Fori Imperiali

Ad accorgersi dell’accaduto e a fermare il responsabile sono stati i Carabinieri dell’8° Reggimento Lazio, impegnati nei servizi di vigilanza e presidio del territorio nel quadrante del Ghetto, immediatamente supportati dai colleghi della Stazione di Roma Piazza Farnese.

Accompagnato in caserma e sottoposto a fotosegnalamento, il trentacinquenne — volto già conosciuto alle forze dell’ordine — è stato deferito in stato di libertà per il reato di danneggiamento.

Ulteriori verifiche incrociate hanno inoltre consentito di collegare l’indagato a un altro episodio avvenuto appena pochi giorni prima nel centro storico: l’uomo risulterebbe infatti essere la stessa persona sorpesa dopo essersi introdotta abusivamente all’interno dell’area di cantiere della Torre dei Conti.

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