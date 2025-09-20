Si conoscono su Tinder, poi l’incubo: ragazza venticinquenne violentata in pieno centro

Doveva essere una serata come tante, un incontro nato in chat e trasformato in appuntamento reale. Invece, per una ragazza di 25 anni, quella notte si è trasformata in un incubo.

Lo aveva conosciuto su Tinder, un coetaneo di appena due anni più grande. Dopo giorni di messaggi e confidenze virtuali, l’appuntamento in un bar del centro di Roma. Lei ordina una birra, lui due.

La conversazione scorre, l’atmosfera sembra leggera, fino a quando lui propone di proseguire la serata a casa. Prima, una tappa veloce in un supermercato per comprare altre bottiglie.

Ma dietro quell’invito conviviale, secondo il racconto della giovane, si nascondeva la trappola. Una volta entrati nell’appartamento, il ragazzo cambia atteggiamento: più freddo, più diretto, quasi impaziente.

Poi, all’improvviso, la violenza. La 25enne riferisce agli inquirenti di essere stata presa per il collo, trascinata sul divano e spogliata contro la sua volontà. “No”, avrebbe ripetuto più volte, tentando di opporsi. Ma, stando alla sua denuncia, le parole non sono bastate.

Quando tutto è finito, lui le avrebbe intimato di rivestirsi in fretta, perché “aveva da fare”. Lei, devastata, avrebbe anche tentato atti di autolesionismo, prima di trovare il coraggio di chiamare il 118 e la polizia di Stato.

Le indagini, coordinate dalla procura di Roma, hanno portato all’arresto del 27enne. Inizialmente ai domiciliari, il giovane è stato poi sottoposto al braccialetto elettronico.

