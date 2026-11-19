Un copione collaudato — la finta indagine su una rapina e la minaccia di pesanti sanzioni professionali — sventato dalla prontezza della vittima e dei residenti del palazzo.

Lo scorso 2 novembre, in mattinata, un tassista della Capitale è stato contattato telefonicamente da un sedicente carabiniere che sosteneva come il suo taxi fosse stato utilizzato per commettere una rapina, pretendendo la consegna immediata del denaro contante per verifiche e paventando il ritiro della licenza in caso di rifiuto.

Pochi istanti dopo, un 37enne originario e residente a Napoli, con precedenti e sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, si è presentato al domicilio dell’uomo mostrando sullo schermo del telefono la foto di un uomo in uniforme e di un tesserino, ottenendo 9.800 euro prima di dileguarsi rapidamente.

La reazione del tassista, il blitz dei militari e la convalida a Regina Coeli

Quando la vittima ha realizzato di essere stata raggirata, ha tentato di trattenere l’uomo attirando con le sue urla i vicini di casa, che hanno composto il 112.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, riuscendo a fermare il sospettato nei pressi del condominio e a recuperare integralmente i 9.800 euro, subito riconsegnati al tassista.

I militari hanno inoltre posto sotto sequestro il telefono dell’arrestato per gli approfondimenti tecnici e lo hanno trasferito a Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha poi convalidato la misura.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza