Si fingono Carabinieri per truffare un’anziana. Arrestate due donne

Una telefonata all’improvviso, un nipote in guai seri, e un maresciallo dei Carabinieri che chiede denaro per salvarlo. Così comincia l’incubo di un’anziana di 87 anni, sola in casa, finita nella rete ben congegnata di due truffatrici seriali.

Ma questa volta, il finale è diverso: grazie all’intervento dei veri Carabinieri, il raggiro si conclude con due arresti e… una crostata.

Succede tutto in poche ore. Al telefono si presenta un finto maresciallo: tono autorevole, parole cariche d’ansia. Il nipote dell’anziana — dice — avrebbe causato un grave incidente stradale. Serve denaro, subito, per evitare conseguenze penali.

Gioielli, contanti, qualsiasi cosa abbia in casa. La donna, turbata e convinta, mette insieme mezzo chilo d’oro, custodito per anni come memoria di famiglia. Lo avvolge in una busta. Attende.

Dall’altra parte della cornetta, un’altra voce: è una donna, dice di essere il “corriere” inviato dai Carabinieri, è già sotto casa. L’87enne scende tremante con la busta in mano e la consegna, fidandosi di chi — ai suoi occhi — può liberare suo nipote da un destino peggiore.

Ma ad attendere le due truffatrici non c’è solo l’anziana signora, bensì i veri Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo. Appostati e pronti, entrano in azione appena la busta cambia mani.

La macchina viene bloccata, le due donne — 37 e 68 anni, entrambe di Napoli — vengono arrestate con l’accusa di estorsione, considerato il metodo coercitivo utilizzato per convincere la vittima a consegnare l’oro.

Tutto il bottino viene recuperato e riconsegnato all’anziana, visibilmente commossa. E il giorno dopo, a sorpresa, in caserma arriva un dono speciale: una crostata fatta in casa, come ringraziamento ai militari che le hanno restituito la serenità.

