Si getta nel Tevere da Ponte Milvio: salvato in extremis

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia la notte lungo le sponde del Tevere. Intorno alle ore 22:00 di martedì 4 agosto, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha ricevuto una segnalazione d’emergenza per una persona gettatasi nel Tevere da ponte Milvio.

La macchina dei soccorsi si è attivata nel giro di pochissimi istanti con l’invio sul posto di un imponente dispositivo di salvataggio idrico e terrestre: dalla sede di zona è scattata la Squadra VF 9/A di Prati, affiancata dall’imbarcazione fluviale dei Vigili del Fuoco, dagli specialisti del Nucleo Sommozzatori, dal Capo Turno Provinciale e dal Funzionario di Guardia per il coordinamento delle operazioni.

Il recupero tra le acque e l’intervento del 118

Nonostante l’oscurità e le insidie della corrente fluviale, la tempestività dell’intervento congiunto tra le unità di terra e l’equipaggio a bordo del battello ha permesso di individuare in tempi record la persona in acqua. I pompieri sono riusciti a raggiungerla, afferrarla e trarla in salvo portandola a riva.

Una volta sul camminamento, l’uomo è stato immediatamente preso in carico dai sanitari dell’ARES 118, giunti sul posto con un’ambulanza per prestare le prime cure e disporre il successivo trasferimento in ospedale per tutti gli accertamenti clinici del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le pattuglie della Polizia di Stato per gestire la viabilità, identificare la persona salvata ed effettuare i rilievi volti a chiarire la dinamica della caduta, al momento al vaglio delle autorità.

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