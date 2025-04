Si perde sul tram: bimbo ritrovato dopo un’ora

Nel traffico e nei suoni scomposti della città, tra clacson, passi frettolosi e vociare di ritorni a casa, una scena ha fatto fermare il tempo.

Era la sera di lunedì 21 aprile, quando, alla fermata della Termini-Centocelle, in via Casilina, un bambino ha preso un tram senza la sua mamma.

Non era una fuga, non una dimenticanza, solo la fretta ingenua di un bimbo più veloce delle gambe stanche della madre. Un attimo, un battito di ciglia, e le porte del convoglio si sono richiuse dietro di lui.

Lei, rimasta a terra, con il cuore in gola e la voce rotta dal panico, ha capito in un istante di aver perso di vista ciò che aveva di più prezioso.

La donna ha corso come può correre una madre col fiato spezzato dalla paura, cercando aiuto, raccontando tutto ai carabinieri accorsi sul posto.

Una segnalazione era già arrivata: un viaggiatore, poco prima della fermata, aveva notato il piccolo a bordo del tram, da solo, spaesato, ma calmo. Aveva l’aria di chi sa che qualcosa non va, ma si fida del mondo.

È bastata un’ora. Un tempo breve, ma eterno per chi aspetta notizie del proprio figlio. In quell’ora, si sono mossi il 112, gli agenti delle volanti, le pattuglie dell’Esquilino.

Una piccola rete di soccorso si è attivata per un bambino che, senza volerlo, aveva dato il via a una delle più antiche storie del mondo: quella dell’ansia di una madre che ha perso di vista il proprio figlio. Poi, finalmente, l’incontro e l’abbraccio di una madre commossa che vale più di mille parole.

