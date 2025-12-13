Si perde tra la folla a Fontana di Trevi, ritrovato un bimbo di 10 anni

Attimi di paura nel cuore del Centro storico di Roma, tra la folla incessante di turisti di Fontana di Trevi.

Un bambino di 10 anni, arrivato nella Capitale con la famiglia dalla provincia di Macerata, si è perso dopo essersi allontanato per pochi istanti all’interno di un negozio. Quando è uscito, i volti familiari non c’erano più e intorno a lui solo il rumore e il movimento della città.

Spaesato e visibilmente agitato, il piccolo è stato notato da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio nella zona.

Gli agenti del I Gruppo Centro si sono avvicinati con discrezione, lo hanno rassicurato e accompagnato lontano dal flusso di persone, in un’area più tranquilla, cercando di fargli ritrovare la calma.

Nel frattempo è scattata la macchina dei soccorsi: attraverso la Centrale Operativa “Lupa”, gli operatori sono riusciti rapidamente a rintracciare la madre, una donna di 37 anni, che nel frattempo stava cercando il figlio in preda all’angoscia.

Pochi minuti dopo, l’incontro. Un lungo abbraccio ha messo fine alla paura, sciogliendo la tensione accumulata in quei momenti interminabili.

Lacrime, sollievo e gratitudine: la mamma ha ringraziato più volte i caschi bianchi per la sensibilità e la rapidità dell’intervento.

