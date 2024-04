Si prostituisce davanti alla chiesa, mentre si celebra la messa di Pasqua: denunciata

Scatta la denuncia per atti osceni in luogo pubblico per una ventenne romena, colta sul fatto da una pattuglia dei Carabinieri mentre si prostituiva davanti la Chiesa di San Bernardo Chiaravalle, dove in quel momento, si stava celebrando la messa di Pasqua.

L’accaduto Sabato notte, in via Palmiro Togliatti all’angolo con via Degli Olmi, in zona Centocelle, alla periferia di Roma. I militari una volta intervenuti e dopo aver identificato la ragazza, è stata condotta in caserma e denunciata.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati