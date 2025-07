Si torna a sparare nella Capitale: gambizzato 25enne al Quarticciolo

Ancora sangue al Quarticciolo, ancora armi in strada. Un ragazzo di 25 anni, di nazionalità tunisina, è stato gambizzato nella serata di lunedì 7 luglio in via Manfredonia, cuore di un quartiere dove la tensione sembra non allentarsi mai.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – è stato colpito da almeno due colpi di pistola, uno dei quali lo ha centrato alla gamba. I proiettili sono stati esplosi da ignoti e l’agguato ha tutta l’aria di un avvertimento, forse legato agli equilibri fragili del sottobosco criminale della zona.

L’agguato è avvenuto in strada, poco dopo il tramonto. Subito soccorso, il ferito è stato trasportato al policlinico di Tor Vergata, dove è stato operato per l’estrazione del proiettile. Le sue condizioni sono serie ma non in pericolo di vita.

Silenzi e omertà

Nonostante sia sopravvissuto al colpo, il 25enne ha scelto il silenzio. Nessuna collaborazione con i carabinieri: né un nome, né una descrizione, né un accenno al mezzo con cui i sicari si sarebbero avvicinati – scooter o auto che fosse.

Un muro di omertà che non fa che alimentare i sospetti su un possibile regolamento di conti interno agli ambienti criminali, soprattutto nel traffico di droga che, da tempo, infesta il quadrante est della Capitale.

Proprio poche ore prima, un blitz della Guardia di Finanza aveva scosso l’equilibrio della zona, smantellando un presunto giro d’affari tra Quarticciolo e Roma Est, con collegamenti con esponenti della ’Ndrangheta. Un’operazione che potrebbe aver generato tensioni e reazioni nel sottobosco dei clan.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Investigativo – Settima sezione, che hanno repertato i bossoli a terra e stanno ora passando al setaccio la zona per individuare eventuali telecamere di sorveglianza. Le immagini potrebbero rivelarsi decisive per identificare chi ha premuto il grilletto.

Al momento, tutte le piste restano aperte, ma quella del regolamento di conti legato allo spaccio è tra le più accreditate.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.