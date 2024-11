Si traveste da prete e va in ufficio postale per chiedere un prestito, arrestato 61enne

Un colpo messo a segno grazie alla tempestività della Polizia di Stato. Nella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia Postale hanno arrestato un 61enne pluripregiudicato, fermato mentre cercava di ottenere un finanziamento bancario con documenti falsificati, presso l’ufficio postale di via Anastasio II, a Roma.

L’uomo, travestito con abito talare, aveva presentato una patente di guida rubata ad un alto prelato del Vaticano, tentando di ingannare gli impiegati.

L’operazione è stata possibile grazie a un attento monitoraggio degli uffici postali da parte della Polizia Postale, che da giorni aveva intensificato i controlli nelle aree a maggior rischio di truffa.

Il 61enne, che era accompagnato da un complice, è stato prontamente bloccato appena ha cercato di completare la richiesta di finanziamento.

Dai successivi accertamenti, è emerso che l’arrestato aveva precedentemente tentato di estinguere i suoi processi legali, inviando certificati di morte contraffatti alle Procure, una delle sue tante pratiche fraudolente.

Inoltre, durante il controllo, gli investigatori hanno trovato in suo possesso anche una carta d’identità falsa, appartenente a una persona ignara residente in provincia di Potenza.

Il complice, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine per essersi spacciato come Carabiniere dei NAS in passato, è stato indagato per concorso nel reato.

In quell’occasione, il 40enne aveva mostrato un falso distintivo e un passaporto contraffatto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il 61enne, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, mentre il complice rimane sotto indagine.

