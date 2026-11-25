Come ogni 25 novembre ricerco questo vecchio articolo datato 2021 e come ogni 25 novembre mi sorprendo di come le cose non siano cambiate di una virgola.

Nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci fermiamo a riflettere su quanto ogni anno le cose non cambino riguardo un problema che pervade trasversalmente tutta la società.

Ancora dobbiamo cambiare strada quando passeggiamo in città, ancora dobbiamo scegliere quando parlare o quando stare zitte, ancora dobbiamo indicare se abbiamo intenzione di avere figli o meno nei prossimi 2 anni, ancora dobbiamo chiederci se la persona che abbiamo vicino è davvero “un ragazzo perbene”.

La violenza di genere non fa distinzioni. Non guarda quanto sei istruita, quanto sei indipendente, quanto sei consapevole o quanto pensi di saper riconoscere i segnali. Non risparmia le donne che studiano, che lavorano, che hanno costruito la propria autonomia, che pensano di avere gli strumenti per difendersi. Perché non è una questione di quanto una donna sia capace di proteggersi, ma di una società che continua a non essere capace di proteggerla.

Ogni giorno leggiamo notizie di femminicidi che si consumano in tutto il Paese e non. Ma sono soltanto la parte più visibile di un fenomeno molto più profondo e radicato. C’è tutta una violenza che non finisce sui giornali, che non fa notizia, che si consuma nelle case, nelle relazioni, nei luoghi di lavoro e nelle pieghe della quotidianità.

E allora, ogni anno, accendiamo i palazzi di rosso, dipingiamo panchine, inauguriamo targhe, posizioniamo scarpe rosse sulle scale dei ministeri e fuori dalle scuole. Ma a cosa serve tutto questo se, una volta spente le luci, tutto torna esattamente come prima? Se alla visibilità non seguono interventi concreti, se alle parole non corrispondono risorse, strumenti e protezione per le donne che subiscono violenza, rischiamo di trasformare una battaglia sociale in una ricorrenza da celebrare e archiviare.

Non bastano i simboli. Non bastano le dichiarazioni. Per cambiare davvero le cose dobbiamo educare. E non soltanto a scuola: nelle famiglie, nelle relazioni, nei luoghi di lavoro, nei media, nella società. Ovunque.

Sui social, in questi giorni, si legge “Gli uomini si dicono abbastanza forti da combattere contro un leone ma non abbastanza da dire ad un amico di non fare battute misogine” e mai nulla di più vero è stato detto. C’è una reticenza, anche nelle coppie (etero), a parlare di violenza, a far notare che un gesto o una battuta non sono “solo una battuta” ma raccontano tanto di te, di quello che sei, del tuo bagaglio e della tua visione patriarcale del mondo.

Tua madre che cucina perché tuo padre non sa farlo, tua madre che non ha un suo conto in banca, tua madre che non lavora: è violenza.

Cambiarsi prima di uscire, giustificare la rabbia del tuo ragazzo, condividere la tua geolocalizzazione: è violenza.

Una battuta su come una collega è vestita, non essere incluse in un tavolo di lavoro, essere pagate meno di uomo: è violenza.

La violenza contro le donne è un problema maschile. «Non siamo mica tutti così!» urlano offesi, anche i più illuminati, come se il problema fosse sentirsi accusati anziché interrogarsi sul perché dell’accusa. E invece sì, il problema riguarda anche voi. Quando date per scontato che la casa, i figli e tutto ciò che tiene in piedi una famiglia siano responsabilità delle donne. Quando chiamate dal supermercato perché non sapete quale detersivo comprare. Quando decidete al posto loro, quando le interrompete, quando spiegate “meglio” ciò che hanno appena detto. Quando considerate normale controllarle, limitarle, costringerle a fare cose che non vogliono. Quando condividete le loro foto intime senza consenso.

E siete parte di questo problema anche quando scegliete di non vederlo, quando minimizzate o restate in silenzio davanti alla battuta misogina di un vostro amico. Perché il patriarcato non si regge soltanto sulla violenza di chi la esercita, ma anche sulla complicità, sulla convenienza e sul silenzio di chi ne trae vantaggio.

Vivete in un sistema che, storicamente, è stato costruito dagli uomini per gli uomini. Un sistema che vi ha insegnato a considerare naturali privilegi che naturali non sono. E no, non possiamo continuare a giustificare certi comportamenti appellandoci all’istinto, alla natura o a un presunto modo di essere maschile.

Siamo tutte vittime. Finché vorrete controllare il nostro cellulare, finché avremo un compenso minore rispetto al nostro collega uomo, finché non avremo parola, finché ci saranno panel di soli uomini, finché noi saremo donne qualsiasi.

Del 25 novembre odio l’ipocrisia di chi condivide post e poi è il primo ad essere misogino, odio la calma con cui viene affrontata la giornata, odio la falsità con cui non siamo arrabbiate. E odio che questa rabbia venga continuamente smussata, ridimensionata, resa presentabile. Siamo brave, siamo attente, siamo indipendenti, siamo consapevoli. Eppure, non basta.

Finché dovremo dire “Scrivimi quando arrivi”, non saremo al sicuro.

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