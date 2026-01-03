Sicurezza a Roma, il bilancio 2025 della Polizia Locale: 10mila tra denunce e arresti

Un anno di pattugliamenti serrati, controlli quotidiani e indagini che non si sono mai fermate. Il bilancio 2025 della Polizia Locale di Roma Capitale restituisce l’immagine di una città costantemente presidiata, alle prese con numeri record di turisti e con un’azione di contrasto sempre più incisiva contro illegalità diffuse e abusivismo.

Un lavoro silenzioso ma capillare, che ha visto gli agenti impegnati non solo nelle strade e nelle piazze, ma anche sul fronte dell’attività investigativa vera e propria.

Polizia giudiziaria, numeri da record

Il dato che colpisce di più è quello legato alla polizia giudiziaria, settore che nel 2025 ha registrato una forte accelerazione.

Non solo viabilità e controlli amministrativi: la Polizia Locale è stata sempre più coinvolta in attività di indagine complesse.

Nel corso dell’anno sono state svolte oltre 18 mila attività investigative, tra indagini delegate dall’autorità giudiziaria e iniziative autonome.

Un lavoro che ha portato a quasi 10 mila provvedimenti, tra denunce a piede libero e arresti, per reati di varia natura: dallo spaccio ai furti, passando per truffe e reati contro il patrimonio.

La stretta sull’abusivismo

Il fronte più visibile, soprattutto agli occhi di cittadini e turisti, resta quello della lotta all’abusivismo commerciale e all’occupazione illecita di suolo pubblico.

Un fenomeno radicato, in particolare nelle zone a più alta vocazione turistica.

Nel 2025 sono stati effettuati oltre 270 mila controlli, con verifiche continue in mercati, aree monumentali, piazze storiche e zone di sosta.

L’obiettivo: smantellare le reti della vendita illegale, contrastare le occupazioni abusive e tutelare il decoro urbano, soprattutto nel Centro storico, spesso sotto pressione per l’altissimo afflusso di visitatori.

Truffe ai turisti, attenzione massima durante le feste

L’attenzione non è calata neppure durante le festività natalizie, periodo particolarmente delicato.

Gli agenti hanno intensificato la presenza nelle aree simbolo della città – Fontana di Trevi, Pantheon, Colosseo – per contrastare le truffe di strada.

Sotto osservazione soprattutto il “gioco delle tre campanelle”, una delle frodi più diffuse ai danni dei turisti.

Negli ultimi giorni dell’anno sono scattate oltre 20 denunce nei confronti dei cosiddetti “banchieri” e dei loro complici, con il sequestro di migliaia di euro in contanti e di tutto il materiale utilizzato per il raggiro.

