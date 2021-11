Sicurezza, Caliste: l’Osservatorio sarà un aiuto concreto alle realtà del V Municipio

“L’Osservatorio Territoriale per la Sicurezza, grazie al Sindaco Gualtieri, riprende vita e viene ampliato con la presenza dei presidenti municipali. Oggi con la firma del protocollo d’intesa, si realizza una delle priorità previste nelle linee programmatiche del nostro mandato in merito al tema della Sicurezza. I rappresentanti delle forze dell’ordine saranno riuniti allo stesso tavolo, in uno sforzo congiunto, insieme alle realtà sociali del territorio. L’Osservatorio affronterà le problematiche afferenti l’ordine, la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana a rilevanza municipale. Sarà uno strumento immediato ed incisivo per gestire le criticità che sorgono quando si affrontano temi come gli insediamenti abusivi, le occupazioni di immobili, la prostituzione, lo spaccio di stupefacenti, l’abuso di sostanze alcoliche e i roghi tossici.

Come Presidente del Municipio sarò parte integrante dell’Osservatorio e intendo cominciare quanto prima ad individuare strategie operative per affrontare le specifiche difficoltà del nostro grande e variegato territorio municipale. È mia intenzione coinvolgere rappresentanze dei cittadini, associazioni e categorie di settore per pianificare insieme azioni volte al superamento delle diverse emergenze”.

Lo dichiara in una nota, Mauro Caliste, Presidente del Municipio Roma V.