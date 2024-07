Sicurezza, Caliste: riunito osservatorio territoriale, serve cambio di passo reale

“Nel pomeriggio di oggi si è riunito l’Osservatorio territoriale per la Sicurezza, da me richiesto alla Prefettura di Roma per affrontare le problematiche che riguardano il nostro territorio.

I furti nelle scuole, la microcriminalità, lo spaccio di sostanze stupefacienti e la prostituzione – insieme agli altri temi del dossier sicurezza, consegnato nei mesi scorsi al prefetto – sono stati al centro del confronto con la vice prefetta, Velia Del Bono,

il consulente per la Sicurezza del sindaco di Roma, Francesco Greco, e i dirigenti delle forze dell’ordine territorialmente competenti.

Come ribadito durante l’incontro, a cui anche questa volta ha partecipato una delegazione di cittadini e cittadine che ha potuto rappresentare direttamente le criticità che ogni giorno vivono,

ci aspettiamo un reale cambio di passo e una maggiore attenzione da parte della Prefettura e della Questura.

Infatti, pur registrando dei miglioramenti in alcuni quartieri, rimangono ancora molti i fenomeni che richiedono azioni di contrasto e prevenzione,

non essendo più possibile continuare a rincorrere le conseguenze che, inevitabilmente, impattano sulla qualità della vita delle persone.

Per le problematiche dell’ex Borghetto degli artigiani, a breve, l’amministrazione potrà dare importanti aggiornamenti. Infine, d’intesa con la Giunta, ho comunicato che il Municipio parteciperà all’avviso “Sicurezza in Comune” della Regione Lazio con un progetto per l’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno di alcune scuole particolarmente colpite dai furti”

Così in una nota il presidente del Municipio V, Mauro Caliste.

