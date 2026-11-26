Una mappa delle zone più battute dai fattorini, un canale diretto per raccogliere le denunce sui punti neri della viabilità romana e un controllo più stretto su dispositivi di protezione, formazione e manutenzione dei mezzi.

È questa la cornice operativa del protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina nella Sala delle Vele della Scuola Arti Ornamentali tra Roma Capitale — rappresentata dall’assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli e dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè — insieme alle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e all’azienda Just Eat.

L’accordo istituisce un Tavolo permanente chiamato a intervenire su due binari paralleli: la sicurezza nella circolazione stradale e la salvaguardia individuale e collettiva di chi lavora nelle consegne a domicilio, ormai pilastro stabile dell’economia urbana. «Con questo protocollo Roma Capitale vuole tutelare la sicurezza e promuovere le tutele di chi lavora per le piattaforme digitali. Per i rider la strada è il luogo di lavoro, ed è dalle condizioni reali in cui operano in città che partiamo per ridurre i rischi legati alle consegne», sottolinea il sindaco Roberto Gualtieri, ringraziando le parti sociali, l’azienda e gli assessori per l’intesa raggiunta.

L’incrocio dei flussi con le segnalazioni sui pericoli e la scia del progetto SOS Rider

Partendo dal principio che l’asfalto rappresenta un vero e proprio ambiente lavorativo, imprese e sindacati forniranno al Tavolo una radiografia delle aree a più alta densità di consegne e registreranno le segnalazioni quotidiane dei corrieri sulle insidie dei percorsi, consentendo al Comune di calibrare interventi viari mirati.

Per l’assessora Pratelli, l’obiettivo è colmare il divario tra l’espansione delle piattaforme digitali e il sistema di diritti partendo proprio dall’esperienza concreta degli addetti, mentre l’assessore Patanè rimarca la possibilità di incrociare i flussi di transito con le criticità segnalate da chi viaggia sulle due ruote per migliorare la convivenza urbana.

Soddisfazione anche dal Country Manager di Just Eat Italia, Daniele Contini — che rivendica il ruolo dei rider come cittadini della comunità urbana — e dalle segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, che pongono l’accento non soltanto sulle insidie del traffico romano ma anche sull’esposizione quotidiana ad aggressioni, violenze e rapine durante i turni.

L’intesa, aperta all’ingresso di altri operatori del delivery, prosegue la strada tracciata nel 2023 dalla delibera capitolina «SOS Rider» (prima firma Erica Battaglia), che ha già attivato i primi quattro punti di sosta e ristoro presso le Biblioteche di Roma.

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