Sicurezza, FdI: A Roma situazione fuori controllo. Istituzioni intervengano

“L’odierna notizia dell’aggressione al calciatore della Lazio*, picchiato e rapinato nella notte sul raccordo anulare, unitamente alle scioccanti e aberranti notizie di violenze, anche sessuali, compiute in strada anche in questi giorni fanno emergere, oramai con una gravità estrema, che la questione sicurezza a Roma ha raggiunto livelli ragguardevoli”.

Lo dichiarano Francesco Figliomeni, Stefano Erbaggi e Alessandra Consorti dirigenti di Fratelli d’Italia.

“Auspichiamo – prosegue la nota – che le Istituzioni, sia a livello locale che centrale, compiano le attività necessarie per contrastare tali fenomeni. Ricordiamo alla sinistra ed ai grillini, che siedono insieme al Governo e alla Regione, che le poltrone non vanno solo riscaldate, ma che da queste vanno trovate le soluzioni e previsti i mezzi adeguati per le forze dell’ordine. Se non ne sono capaci ne prendano atto e se ne vadano. La città di Roma non merita scene come quelle che sta vivendo da qualche mese a questa parte.”

* Raoul Moro, calciatore spagnolo in forze alla Lazio. Il giocatore è stato picchiato e rapinato ieri notte a Roma da una banda di malviventi. Con lui anche il padre di 51 anni. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23.30 all’altezza del km 26 del Grande Raccordo Anulare.