Sicurezza, Figliomeni (Fd’I): Basta consumo droghe e incuria davanti all’ex pastificio Pantanella

“Continuano a giungerci numerose e preoccupanti segnalazioni da parte dei cittadini, corredate di materiale fotografico e video, sull’attività di consumo di droghe in pieno giorno davanti all’ex pastificio “Pantanella”, un complesso con circa quattrocento unità immobiliari in zona Porta Maggiore. Dopo i sopralluoghi delle settimane scorse in cui abbiamo riscontrato personalmente le gravissime e pericolose criticità ivi presenti, avevamo presentato ben tre differenti interrogazioni al Sindaco ed a tutti gli organi competenti. Ieri, dopo aver riscontrato la persistente pericolosità della situazione proprio davanti al ‘Bingo Palace’, anche documentata dal consumo di droghe senza curarsi nemmeno dei passanti, abbiamo inviato un nuovo esposto anche al Prefetto ed alle forze dell’ordine chiedendo un intervento immediato e risolutivo.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Questo quadrante della città – prosegue Figliomeni – si sta caratterizzando sempre più per una situazione di incuria e di grande pericolosità, soprattutto per gli abitanti del complesso ‘Pantanella’ che riferiscono di quotidiani atti osceni, violenze, risse, urla, schiamazzi, anche durante la notte e minacce a chi richiama le presenze scomode quantomeno al rispetto delle regole di vivibilità più basilari. Non è il caso che la Raggi si preoccupi di queste situazioni invece di erogare consulenze ad amici e compagne di Assessori?”.