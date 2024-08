Sicurezza in Metro: nasce ‘Polmetro’, la nuova squadra della Polizia di Stato

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato la creazione di una nuova unità specializzata della Polizia di Stato dedicata alla sicurezza nelle metropolitane di Roma. Questa nuova squadra, denominata “Polmetro”, sarà operativa anche a Milano e Napoli.

L’annuncio è stato fatto nel pomeriggio del 5 agosto, durante un incontro sulla sicurezza urbana presso il Viminale, alla presenza del sottosegretario Nicola Molteni, nonché dei sindaci, prefetti e questori delle tre principali città interessate.

Piantedosi, figura di spicco del Governo Meloni ed ex prefetto di Roma, ha spiegato che la “Polmetro” è stata ideata per contrastare borseggi e aggressioni nelle metropolitane.

La “Polmetro” è un’unità specializzata, creata appositamente per sorvegliare banchine e vagoni, in risposta ai numerosi episodi di violenza e borseggi che hanno colpito in particolare la Capitale e Milano.

In diverse occasioni, i ladri hanno aggredito le loro vittime, e ci sono stati casi in cui le bande di borseggiatori si sono scontrate violentemente, costringendo l’Atac a chiudere temporaneamente le stazioni della metro.

Durante la riunione del 5 agosto, Piantedosi ha anche annunciato un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nei grandi centri commerciali. Finora, dall’inizio del 2023, sono stati assegnati 3.857 nuovi agenti a Roma, 1.653 a Milano e 1.314 a Napoli.

Nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, sono stati dispiegati 205 militari dell’Esercito a Roma, 174 a Milano e 116 a Napoli per garantire la sicurezza non solo nelle stazioni ma anche nelle aree urbane circostanti.

“Pieno sostegno all’iniziativa del ministro Piantedosi di istituire la Polmetro,” ha dichiarato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato Coisp.

“Questa misura rappresenta un passo significativo nella protezione delle aree urbane ad alta densità, dove la presenza delle Forze dell’Ordine fungerà da efficace deterrente.

In questo modo, si potrà garantire un ambiente molto più sicuro, migliorando sia la percezione della sicurezza che la sicurezza reale di tutti i cittadini.”

“La creazione della Polmetro è una risposta concreta e decisa contro la criminalità che imperversa nelle nostre metropolitane,” ha affermato David Nicodemi, portavoce dell’associazione TrasportiAmo.

“I casi di Mattia, Assunta, Orsola e tanti altri, aggrediti e derubati con estrema violenza, non possono essere più tollerati. TrasportiAmo accoglie con favore l’iniziativa del ministro Piantedosi, auspicando che sia solo la prima di molte misure per restituire ai pendolari la sicurezza che meritano.”

