Sicurezza informatica, la due giorni di Roma Capitale

Il 29 e 30 novembre 2022 si tiene il primo meeting organizzato da Roma Capitale sulla cybersecurity nella pubblica amministrazione. I temi sono quelli rilevanti nelle attività quotidiane dei responsabili della sicurezza informatica e, in generale, nei processi di trasformazione digitale della PA. L’evento è organizzato dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza e dall’Assessorato alle Politiche della Sicurezza Attività Produttive e Pari Opportunità, con il supporto delle associazioni CSA (Cloud Security Alliance) e CYBER 4.0.

Prima giornata, Cybersecurity summit Pubblica Amministrazione, Campidoglio (Protomoteca): autorità ed esperti affrontano a 360 gradi il tema della sicurezza sul web, in particolare in ambito P.A. Principali temi: formazione per i responsabili e cybersecurity, innovazione in ambito cloud security, migrazione della PA sui cloud, condivisioni di esperienze nella gestione della cybersecurity nella PA.

Seconda giornata, Cybersecurity per lo sviluppo del territorio, Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Tiburtina. Tema, le “crisi cibernetiche” e gli strumenti per affrontarle. Partendo dalla simulazione di un attacco alla sicurezza informatica, i partecipanti prenderanno parte a tavoli di lavoro su: soluzioni tecniche per la prevenzione e reazione agli incidenti informatici; aspetti organizzativi, procedurali e di compliance normativa per una gestione efficace e conforme; ruolo della formazione per definire un governo della cybersecurity e una protezione proattiva grazie al fattore umano.

Evento a inviti. Vedi il flyer con il programma.