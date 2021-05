Sicurezza stradale: formare ed educare i giovani al primo soccorso

È pronta a partire l’VIII edizione del Progetto Young, in una versione rinnovata, interamente digitale. Adattato nel formato 2.0, il progetto si impegna nel perseguire, nonostante la pandemia, gli importanti obiettivi formativi ai quali è finalizzato. Diffondere le nozioni di primo soccorso e sicurezza stradale tra i più giovani, in particolare le classi quinte primaria e prima secondaria inferiore delle scuole romane: è questo l’obiettivo del Progetto Young a Roma e dal 17 al 21 maggio 2021.

Pensato ed organizzato da Euroma2 nel suo programma di Educational Experience, con la collaborazione di esperti professionisti del settore, di anno in anno il progetto è stato implementato e raffinato allo scopo di adeguarsi sempre più, e in maniera sempre più propositiva, alle nuove esigenze dei giovani alunni.

Lo strumento principale dell’VIII edizione saranno alcuni video su primo soccorso, comportamento stradale ed educazione civica, visionabili attraverso un “click”. Il link di accesso ai file verrà fornito a tutte le scuole che ne faranno richiesta. La fruizione dei video sarà offerta gratuitamente per consentire un approfondimento non soltanto nozionistico, ma anche incredibilmente pratico, attraverso la DAD. E come in ogni corso che si rispetti, a seguito della visione del video, ci si potrà mettere alla prova per testare le proprie conoscenze e i propri apprendimenti attraverso un quiz finale. Questioni quali, ad esempio, la normativa vigente sui limiti di velocità, l’uso del casco per i minorenni e tante altre nozioni, risultano essere spunti di crescita ideali per diventare a pieno titolo giovani cittadini informati e consapevoli.

Euroma2, sin dalla prima edizione, ha creduto nel valore del Progetto Young, offrendo tutto il proprio sostegno per la realizzazione di momenti formativi in presenza nelle scuole coinvolte, regalando a tantissimi ragazzi la possibilità di godere di un’esperienza altamente educativa. Questa non ha lasciato indifferenti le migliaia di ragazzi che vi hanno preso parte e che hanno colto nel corso degli ultimi anni l’occasione per saperne di più su temi sempre centrali nella vita urbana, come la sicurezza stradale e il primo soccorso.

Nel confermare l’impegno verso l’educazione stradale e il primo soccorso, a riprova dell’attenzione verso i ragazzi, Euroma2 continua ad operare con grande impegno su tematiche di interesse sociale, al fine di promuovere un dialogo costante con il territorio, rispondendo ai bisogni delle giovani generazioni.

L’iniziativa è patrocinata da Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale.