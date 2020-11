Sicurezza stradale: Meleo, “In corso sostituzione barriere sicurezza motociclisti su principali strade. Stanziati 2 mln euro”

Il Dipartimento Simu di Roma Capitale sta coordinando gli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza e dei guardarail danneggiati su numerose strade ad alto transito veicolare della città.

“Grazie alle risorse che abbiamo stanziato negli ultimi due anni, 2 milioni di euro circa, interveniamo con lavori puntuali sulle parti danneggiate dei guardrail e montando delle barriere antiurto su via Cristoforo Colombo nella parte delle complanari e ora in quelle centrali, via Tuscolana, via Anastasio II, sull’Olimpica e sulla Tangenziale Est. È una programmazione nata con l’obiettivo di potenziare la sicurezza in maniera diffusa in tutta la città per gli utenti della strada, soprattutto per i motociclisti”, spiega l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.