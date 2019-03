Sicurezza: “Torpignattara è totalmente abbandonata. Intervengano il Prefetto, Raggi o Salvini”

“Non è solo più una questione di identità di un quartiere nel quale gli italiani sono oramai stranieri e ci sono più moschee, peraltro abusive, che chiese. Non è solo una questione di legalità, ove l’abusivismo commerciale la fa da padrone e minimarket, frutterie e autolavaggi proliferano, spesso allo scopo solo di eludere la legge sui permessi lavorativi di soggiorno e comunque in barba a ogni regolamento, al cui rispetto gli italiani sono invece tenuti fermamente.

Non è solo una questione di degrado urbano, di rifiuti, di illuminazione, di verde abbandonato, ove i 5 Stelle che governano

Comune e Municipio sono i primi responsabili.

Oramai è una questione di sicurezza, anzi, meglio, di sopravvivenza, tra risse, buio e spaccio.

“Noi denunciamo continuamente, presentiamo interrogazioni, siamo andati anche in Prefettura con delegazioni di cittadini, ma nulla.

Qualcuno intervenga, il Prefetto, la Raggi, Salvini…”

Lo dichiarano il 29 marzo 2019 in una nota Fabio Sabbatani Schiuma e Daniele Rinaldi, rispettivamente capogruppo e coordinatore di FdI nel Municipio V.