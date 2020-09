Silent Rome Festival a Villa Farinacci

Al via da giovedì 24 a domenica 27 settembre 2020 a Villa Farinacci in viale Rousseau, 90 -Roma, il primo festival multidisciplinare completamente #Silent della Capitale.

Ogni giorno dalle 17.30 alle 00.00 tanti eventi e oltre 20 spettacoli per grandi e piccini: proiezioni di cinema, presentazione di libri con gli autori, letture, spettacoli e laboratori per bambini e famiglie, live music.

Tutti i contenuti sonori sono trasmessi tramite tecnologia Wi-Fi headphones multicanale.

È lo spettatore il protagonista che, libero di muoversi nell’ampio giardino della suggestiva Villa Farinacci, può esplorare i differenti contenuti sonori proposti, scegliendo direttamente dalla cuffia cosa ascoltare e dove, alla scoperta dei tanti e diversi contenuti culturali proposti dal Festival.

Tutti gli eventi sono gratuiti, è obbligatoria la prenotazione al numero: +39 3314959256

Sito ufficiale: www.silentromefestival.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SilentRomeFestival/

Instagram: https://www.instagram.com/silentromefestival/

Un progetto di Roerso Mondo Ass. Cult., in partnership con RIFF – Rome Independent Film Festival & EIKON FeelMare.

Progetto vincitore dell’avviso pubblico #EstateRomana 2020 – 2021 – 2022, fa parte di Romarama 2020

Regole anti Covid-𝟭𝟵:

Per contrastare al meglio il nostro ospite indesiderato ed in ottemperanza ai DPCM regionali e nazionali in atto verranno richiesti alcuni accorgimenti, obbligatori :

prenotazione obbligatoria al numero +39 3314959256 <<

utilizzo di mascherina per accedere all’area di Villa Farinacci e agli infopoint

di presentarsi al desk accettazione con il form già compilato e stampato

potrebbe essere rilevata la temperatura all’ingresso dell’area