Sinistra Italiana X Municipio: Campi nomadi e senza fissa dimora, il Comune di Roma si dia una mossa o rischiamo una catastrofe”

“Non hanno una casa in cui poter restare – dichiara in una nota Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio – non hanno un reddito con cui poter sopravvivere comprando cibo e acqua, vivono di lavoretti di fortuna nella migliore delle ipotesi e di rovistaggio o elemosina nella peggiore, spesso non hanno documenti, molto spesso hanno figli piccoli. Parliamo dei senza fissa dimora e delle persone che vivono nei campi rom della Capitale. La precaria condizione di vita, l’impossibilità di rispettare i Decreti della Presidenza del Consiglio in materia di contenimento del contagio da covid-19, rende queste persone più esposte ad essere contagiati dal virus e quindi di conseguenza contagiare. In tutti gli insediamenti rom molte famiglie a partire dai prossimi giorni, trovandosi senza beni di prima necessità e senza risorse, usciranno dai campi per cercare cibo e acqua mettendo a rischio l’incolumità di tutti e tutte.

“Le associazioni di volontariato -prosegue Possanzini – stanno facendo un enorme lavoro ma hanno assoluto bisogno di un intervento del Campidoglio in grado di coordinare e sostenere le attività. E’ il momento che la Giunta Raggi batta un colpo, è il momento di fare delle scelte. C’è la necessità di stipulare degli accordi con la grande distribuzione di generi alimentari in modo da recuperare cibo e acqua da distribuire all’interno dei campi rom, evitando così le fughe, e nelle strutture adibite al sostegno delle persone senza fissa dimora. C’è la necessità di portare acqua potabile nei campi rom e di monitorare la condizione sanitaria di chi vive all’interno di quelle realtà impedendo lo sviluppo di focolai.

“C’è bisogno di una cabina di regia cittadina, Campidoglio-Municipi, – conclude Possanzini – al fine di coordinare gli interventi e renderli omogenei in tutta la città. Vanno messe a sistema, con la Protezione Civile, le banche dati dei servizi sociali al fine di avere un quadro più definito delle persone in difficoltà e delle aree più critiche, come ad esempio i campi rom autorizzati così come quelli informali, pianificando al meglio gli interventi. Molte città, anche nel nostro paese, si stanno muovendo in questa direzione, Roma no. La Giunta Raggi esca dal torpore, è urgente nelle prossime ore un intervento che indichi priorità e linee guida al fine di gestire al meglio l’emergenza covid-19 anche nella nostra città. Protocolleremo un documento in Campidoglio per chiedere alla Giunta Raggi di attivarsi, non c’è altro tempo da perdere.”