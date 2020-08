Sinistra Italiana X Municipio: “Invece di revoche e decadenze, concessa spiaggia libera ex Arca per manifestazione sportiva riservata agli Stabilimenti Balneari. Perché?”

“Dite la verità ai cittadini, – afferma in un comunicato Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio – abbiate il coraggio di rivendicare le vostre decisioni. Con nota prot. n.7196 del 20 luglio 2020 il Vicepresidente e Assessore all’Ambiente e Sicurezza, Alessandro Ieva, ha chiesto di predisporre un avviso pubblico, in via sperimentale, rivolto ad associazioni che possano offrire attività temporanee sportive sulla spiaggia libera ex Arca. Roba da ridere se non ci fosse da piangere. Altro che associazioni, dal 9 al 16 Agosto su una spiaggia libera di recente inaugurazione, l’ex Arca, sarà svolto un torneo di beach volley riservato agli Stabilimenti balneari di Ostia e sponsorizzato, guarda caso, dalla multinazionale dei dolciumi Algida.

“Sono passati – prosegue Possanzini – nemmeno 5 minuti dall’inaugurazione di una spiaggia libera e i grillini ‘riservano’ la ex Arca per una manifestazione sportiva dedicata esclusivamente agli Stabilimenti Balneari. A riguardo non ci sono notizie sulle pagine facebook di Ieva, Ferrara, Di Pillo e del Capogruppo M5S, tutti sempre pronti a rivendicare la verniciatura di una ringhiera o il taglio di un ramo da un cespuglio secco ma questa volta no, questa volta vale il gioco del silenzio. Tutti zitti, è meglio. Effettivamente sarebbe oltremodo difficile da spiegare ai cittadini questa scelta “grillina” di consegnare un arenile libero di recentissima inaugurazione al fine di celebrare una esclusiva ed escludente manifestazione sportiva dedicata agli Stabilimenti Balneari, praticamente alle realtà soggette, almeno a parole, agli iter di revoca e decadenza. Sarebbe oltremodo complicato spiegare ai cittadini la guerra fatta ad alzo zero contro la gestione della ex Amanusa da parte di Libera mentre oggi si permette, senza colpo ferire, agli “stabilimentari” di organizzare escludenti tornei su una spiaggia libera inaugurata da pochissimo. Anche con il governo del “cambiamento”, dopo una campagna elettorale fatta contro gli abusi e le illegalità sul mare di Roma, si prosegue con la legittimazione dei potentati balneari, si continua a chinare il capo davanti ai potentati balneari, si continua a concedere arenile libero a chi ha cementato, blindato, reso di fatto proprietà privata e abusato delle spiagge e del mare.

“Cari ‘gamberetti’, – conclude Possanzini – dite la verità ai cittadini, non fate finta che nulla sia accaduto. Invece delle revoche e delle decadenze è arrivata una bella autorizzazione per utilizzare un arenile libero al fine di celebrare una manifestazione sportiva riservata agli Stabilimenti Balneari. Con questo gesto si celebra la resa dell’Amministrazione del cambiamento la quale ha politicamente scelto che il ‘preminente interesse pubblico’ viene dopo l’interesse particolare di “qualcuno” che, magari, verrà anche celebrato come una specie di salvatore della patria, di mecenate, di filantropo. Vergogna, 72 volte vergogna”.