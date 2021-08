Sinistra Italiana X Municipio:  Senza MareXTutti e l’intervento della Prefettura la spiaggia libera ex Arca, sarebbe ancora una discarica

“Se la spiaggia libera ex Arca, oggi S.P.Q.R., è stata bonificata e resa finalmente fruibile ai cittadini lo si deve unicamente alle battaglie del Comitato Mare X Tutti e all’intervento della Prefettura. Mentre per la Sindaca Raggi la priorità era quella di realizzare la spiaggia finta sul Tevere, la tristemente celebre quanto costosa Tiberis di Ponte Marconi , noi rischiavamo di farci denunciare per chiedere con forza la bonifica e l’apertura al pubblico della spiaggia libera ex Arca. Sorprende che il M5S abbia ignorato per anni questo tratto importante di arenile libero visto l’uso promozionale/commerciale che oggi ne fa, ovviamente a bonifica avvenuta”.

Così in una nota Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio

“Ma non basta. La valorizzazione – posegue Possanzini – di questo arenile libero “ritrovato” è assolutamente assente. Manca una cartellonistica adeguata e visibile in grado di indicare ai cittadini, che magari provengono da altre parti della città, dove sia l’ingresso della spiaggia stessa. Mancano, in prossimità della Stazione Cristoforo Colombo della Roma Lido, dei cartelli con le indicazioni utili a raggiungere la Spiaggia Libera SPQR. Ci sarebbe da dire, viste le gradinate e le strutture sportive temporanee realizzate sull’arenile libero della ex Arca al fine di svolgere degli eventi, che questa è una spiaggia libera che ha perduto la sua vocazione iniziale. Una spiaggia libera è una spiaggia libera, quindi priva di impedimenti diretti e indiretti alla fruizione, e non è certo una confusa porzione di sabbia “ibrida” dove non si capisce dove finisce l’impianto sportivo con le gradinate e dove inizia la spiaggia vera e propria. Passandoci davanti nemmeno ci si rende conto che l’ex Arca è un arenile libero dove chiunque può accedere liberamente per trascorrere una giornata al mare in tranquillità. La domanda è perché? Non sarà mica perchè la spiaggia libera SPQR è l’unica spiaggia libera, nel tratto urbanizzato di Ostia, raggiungibilissima direttamente dal capolinea della Roma Lido semplicemente attraversando la strada? Serve una nuova visione del mare e delle spiagge che anteponga l’interesse pubblico a qualsiasi altro tipo di interesse”.