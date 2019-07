Sinistra Italiana X Municipio: Sul lungomare c’è il Rally mentre il resto del Municipio è completamente paralizzato

“Il Rally che si è svolto sul lungomare ha determinato la completa paralisi del Municipio. Non l’evento in sé, naturalmente, ma come è stato organizzato e pianificato. I residenti non sono stati tempestivamente avvisati delle modifiche alla viabilità determinando danni enormi a chi, per i motivi più vari, si è trovato a doversi muovere da casa. La chiusura completa e improvvisa di alcune strade del centro di Ostia ha determinato l’isolamento completo di un pezzo significativo di territorio rendendo difficilissimo, a volte impossibile, anche il transito dei mezzi di soccorso.

“I cittadini e la stessa polizia locale si sono trovati a dover affrontare nel primo caso e gestire nel secondo, un caos infernale che, fra l’altro, ha messo a rischio l’incolumità delle persone. C’è un evidente deficit organizzativo dell’amministrazione e una totale sottovalutazione dell’impatto dell’evento di cui qualcuno dovrà pur rispondere. Nonostante le richieste di maggiori strumenti, anche economici, al fine di gestire le criticità dell’evento richiesti dalla Polizia Locale del X Municipio, il Campidoglio e il Municipio X hanno fatto autenticamente orecchie da mercante infischiandosene altamente di cosa sarebbe potuto accadere in questo fine settimana che, fra l’altro, ha visto anche tanti cittadini andare al mare.

“Il Rally è sicuramente una manifestazione a forte impatto economico e i costi necessari atti a garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini e possibilità agli operatori di svolgere il loro lavoro, devono essere assicurati dagli organizzatori che non possono pensare di fare solamente cassa. Ma a questo deve pensarci, anzi dovrebbe, l’amministrazione in carica. Invece cosa succede? che la delibera di Giunta 136 del 2019, specificatamente studiata proprio per assicurare che gli oneri economici per gestire un grande evento siano anche a carico degli organizzatori, è stata approvata solamente dopo aver autorizzato il Rallly. Bello è? intanto la Presidente esulta per il grande successo ottenuto. Ma dov’era mentre il Municipio era tagliato in due, con i mezzi di soccorso che non potevano passare, la viabilità sconvolta senza preavviso e i cittadini prigionieri in casa ? Ne risponda in aula, insieme alla Giunta, assumendosi le responsabilità della mancata gestione dell’organizzazione del Rally.

Lo dichiara in una nota Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana X Municipio